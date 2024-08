AEW | Ricochet debutta ad ALL IN in un match stellare anche se alla fine vince il solito Christian

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Forse Wembley non era gremito come l’anno scorso, ma davvero non si notava.ha fatto il suo esordio in All Elite Wrestling partecipando#1 Contendership Casino Gauntlet, in cui un numero imprecisato di wrestler si sono succeduti sul ring in attesa che avvenisse lo schienamento. Tra questi c’era proprio il famosissimo wrestler ex WWE, che ha così confermato le tante voci che lo volevano essere prossimo are nella compagnia di Tony Khan.IS HERE IN #AEW!Order #AEWAllInLondon on PPV right now! href="https://twitter.com/King?refsrc=twsrc%5Etfw">@Kingpic.twitter.com/MhY5p5R3lH— All Elite Wrestling (@AEW) August 25, 2024 Uncon il ritorno di Nigel McGuinnes Unpazzesco con un numero impressionante di wrestler di altissimo livello che vi hanno partecipato.