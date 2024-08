Vuelta 2024 | tre caprioli provocano la caduta di Ciccone e Juaristi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Quando mancavano 16 km al traguardo dell’ottava tappa dellaa Espana, Giulioe Txominsono finiti a terra, con il basco della Euskaltel Euskadi molto dolorante. L’auto medica ha subito prestato soccorso ai due corridori in un’area che non presentava ostacoli e, una volta raggiunto il traguardo, la formazione basca ha informato AS riguardo al motivo della, piuttosto singolare e sfortunato. Treinfatti sono apparsi saltando sulla carreggiata e hanno attraversato la strada; non hanno colpito nessun ciclista, masi è spaventato e dopo la sbandata è caduto a terra, riportando diverse abrasioni. Uno deisi è anche scontrato con l’auto dell’ammiraglia, rompendo parte di una bicicletta.: treladiSportFace.