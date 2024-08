Vuelta 2024 Roglic | Giornata dura ma ho sfruttato l’occasione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Oggi è stata, ho sofferto, ma alla fine c’è stata questa opportunità e me la sono presa. La salita finale era perfetta per me, sono stato anche fortunato per il lavoro svolto dalle altre squadre: le gambe hanno risposto bene“. Queste le parole del vincitore dell’ottava tappa dellaa Espana, la Ubeda-Cazorla, di 159 chilometri, Primoz. “Sono soddisfatto, mi sono divertito. È stato un periodo duro dopo il mio infortunio: ora è bello ritrovare questo tipo di sensazioni“, ha poi aggiunto lo sloveno della Red Bull Bora, che ha centrato la seconda vittoria di questa edizione e la quattordicesima totale in carriera nella corsa spagnola.: “ma ho” SportFace.