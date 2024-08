Tre atleti molto speciali Acqua tiro a segno e salto in lungo Per superare i limiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Con Arianna Talamona, sono altri tre glibrianzoli di nascita o “adottivi“ che hanno le valigie pronte per Parigi. Sono Alessia Berra, anche lei nel nuoto, Alessandro Galbiati, nell’ca, Livia Cecagallina, nelsportivo, in tutto un poker d’assi per il quale tutti i brianzoli potranno fare il tifo. Alessia Berra, nata a Monza, ha 30 anni e nuota per la Polha Varese, come Talamona. "Lo sport – si racconta – rappresenta la possibilità di mettersi alla prova, di essere sempre in lotta con se stessi, un laboratorio di sperimentazione di gioie e dolori, vittorie e sconfitte". Affetta dalla maculopatia causata da malattia di Stargardt, è la mamma a portarla inquando è ancora piccolissima. Successivamente quello che è un semplice imparare a stare a galla, diventa la sua passione.