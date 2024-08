Sharon Verzeni Ruocco sotto pressione | la notizia è appena arrivata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) BERGAMO – Sergio, il compagno di, la 33enne uccisa a Terno d’Isola la notte del 30 luglio, è stato nuovamente convocato questa mattina (sabato 24 agosto) presso il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. La convocazione, avvenuta in maniera rapida, ha visto l’arrivo dell’uomo intorno alle 10.30 e la sua ripartenza alle 10.42, segno di un incontro brevissimo. Secondo le informazioni disponibili, sembra chesia stato richiamato per una questione formale ancora da chiarire. Il 37enne idraulico di Seriate non è tra i sospettati dell’omicidio die gli inquirenti continuano a ribadire che, al momento, non ci sono indagati. Il misterioso omicidio, avvenuto in strada a Terno d’Isola, ha finora lasciato la polizia senza indiziati chiari.