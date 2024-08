Politica italiana in lutto se ne va una persona che ha segnato un’epoca

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 24 agosto 2024) È morto all’età di 70 anni un grande esponente della repubblica, che fu senatore, ministro delle Finanze, presidente della Regione Abruzzo, sindacalista e per decenni impegnato nel partito socialista. La notizia è stata data dal figlio tramite un post su Facebook. Leggi anche: Giorgia Meloni scomparsa nel nulla, nessuna comunicazione ufficiale: le ipotesi Leggi anche: Naufragio Bayesian, il comunicato ufficiale della famiglia LynchinSe n’è andato venerdì, Ottaviano Del Turco ex presidente della regione Abruzzo, all’età di 79 anni. La notizia è stata comunicata dal figlio, Guido Del Turco, con un post su Facebook che ha commosso molti: “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”.