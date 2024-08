Marco Bortolotti non può giocare gli US Open | Mi hanno negato il visto perché ho giocato in Iran

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)si è dovuto ritirare dagli US, dove avrebbe dovutoil torneo di doppio in coppia con Flavio Cobolli. Il tennista italiano non ha infatti ricevuto il permesso per atterrare negli Stati Uniti d’America: gli è statol’ESTA (ovvero il Sistema Elettronico USA per l’Autorizzazione al Viaggio). Una vicenda che oggettivamente ha dell’incredibile e che trova ragione in un evento accaduto nove anni fa: nel 2015, infatti, l’atleta disputò un torneo in. Il 33enne ha dovuto rinunciare all’ultimo Slam della stagione per questo motivo. Gli è statoanche ilB1 poiché non ritenuto corretto da parte del console, che non ha accolto nemmeno le richieste diurgente. Grande amareza da parte dell’atleta, quest’anno entrato nella top-100 del ranking ATP di doppio.