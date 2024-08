Lukaku Conte ha deciso quando esordirà con il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024)potrebbe esordire con la maglia delcontro il Parma.pronto a schierare il nuovo attaccante. Antonioha già le idee chiare sufar debuttare Romelucon la maglia del. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante belga potrebbe fare il suo esordio già la prossima settimana. Il quotidiano riporta: “Manna è rimasto a Londra anche ieri e ci resterà fino a che non sarà completato lo scambio dei documenti e ogni dettaglio non sarà definito, madovrebbe mettere il fisico da gigante e magari anche i gol della ricostruzione già in occasione della partita con il Parma. La prossima settimana. Ci siamo: ilha un nuovo principe azzurro del gol”. Il direttore sportivo Manna sta lavorando a Londra per completare gli ultimi dettagli burocratici dell’affare con il Chelsea. L’obiettivo è averea disposizione il prima possibile.