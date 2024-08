L’obiettivo del Tottenham si unisce al club della Premier League in una mossa da 30 milioni di sterline

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilha avuto un’intensa sessione estiva di calciomercato, dato che Ange Postecoglou ha apportato alcuni grandi cambiamenti alla sua squadra. Gli Spurs sono riusciti a rafforzare la loro squadra con l’acquisto di Archie Gray e Dominic Solanke, oltre al prestito di Timo Werner. I loro trasferimenti non sono ancora terminati e potrebbero aggiungere altri giocatori alla squadra verso la finesessione di calciomercato. Tuttavia, uno dei loro obiettivi di mercato si è unito ai rivaliin unada 30di, come confermato dallo specialista di trasferimenti Fabrizio Romano. Il giornalista ha pubblicato sul suo account X: “Matt O’Riley al Brighton, eccoci qui! Accordo siglato come riportato in precedenza mentre il #BHAFC completa un altro ingaggio importante.