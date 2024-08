L’algoritmo che sanziona i rider

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Prima richiamati e poi multati. Uno, a giugno, è anche stato licenziato. Succede aidi Just Eat, una delle multinazionali più virtuose a livello nazionale, in quanto dal 2021 applica ai lavoratori il contratto nazionale della logistica. I lavoratori, cioè, non sono pagati a cottimo, ma hanno un loro stipendio fisso e sono assunti a tempo indeterminato. Peccato, però, denuncia la Filt Cgil, ci siano continui provvedimenti disciplinari e sanzioni a danno dei lavoratori – è accaduto almeno ad un terzo di quelli che lavorano su Firenze – e questo perché sono "poco produttivi".