Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) Una ricerca italiana ha indagato sugli effetti dellanei casi di, scoprendo come il cibo intervenga sul testosterone. Labio potrebbeun’alternativa valida, anche in tal senso. Il titolo delloè Aindicarlo. Si tratta di una ricerca italiana che ha dimostrato per la prima volta l’effetto di una(sana) rispetto ai livelli di testosterone. Scoprendo, in questo modo, una possibileper combattere l’. Problema che ad oggi colpisce circa il 20% delle coppie a livello globale, presentandosi come un fenomeno sempre più in crescita.bio @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagLosul testosterone e l’L’alimentazione ha un ruolo fondamentale nelle funzionalità dell’organismo, comprese quelle legate alla salute riproduttiva. A dimostrarlo sono diversi studi.