Il Manchester City e gli Spurs vincono mentre Saints e Palace perdono di nuovo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 18:00:36 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La Premier League è tornata per il secondo turno di partite sabato e, dopo che il Brighton ha stupito ilUnited nella prima partita, c’era ancora molto da vedere nelle partite delle 15:00. In quella che è stata una giornata umida e ventosa nel Regno Unito, c’erano ampi margini di rimonta se i grandi battitori non fossero stati al meglio della forma. Continuate a leggere per scoprire tutto quello che è successo nella divisione sabato pomeriggio. Tottenham-Everton 4-0 Il Tottenham ha trascorso un pomeriggio tranquillo al suo ritorno nel nord di Londra, battendo l’Everton per 4-0. Yves Bissouma, tornato in squadra dopo la squalifica impostagli dall’allenatore Ange Postecoglou, ha segnato il gol di apertura della partita, colpendo la traversa dal limite dell’area.