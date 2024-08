F1 GP Olanda 2024 Piastri | Non ho fatto abbastanza per conquistare la pole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Nel Q3 non houn lavoro sufficiente per migliorarmi elaposition, ci teniamo comunque delle buone sensazioni in vista della gara”. Lo ha detto Oscar, pilota della McLaren, dopo le qualifiche del Gp dichiuse in P3: “Non houn lavoro sufficiente, con un primo giro solido nel Q3 e un secondo non all’altezza. Abbiamo comunque una buona macchina per la gara, quindi spero di poter portare a casa diversi punti. Gli aggiornamenti stanno reagendo come ci aspettavamo, la macchina è sembrata veloce e credo che per questo la vittoria non sia fuori portata. Nella simulazione gara il passo è stato buono, quindi sarà importante partire bene per poi recuperare un paio di posizioni”. F1 GP: “Non hoperla” SportFace.