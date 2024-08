Cernusco sul Naviglio si scontra con un’auto | motociclista trentenne in fin di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)sul(Milano), 24 agosto 2024 – Scontro frae una moto sulla provinciale 120 asul, il centauroè stato portato in condizioni gravissime in ospedale. La moto su cui viaggiava, una Yamaha, che procedeva in direzione Cologno Monzese, si èta, per motivi ancora al vaglio della polizia locale disul, con un'utilitaria Toyota Yaris, probabilmente in fase di immissione sulla provinciale da una via laterale all'altezza di Cascina Olmo. Le condizioni del giovane, trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, sono gravi. Trasporto in ospedale in codice giallo e verde per i due occupanti dell'auto, un uomo di 77 anni e una donna di 72 sotto choc e con qualche lieve contusione.