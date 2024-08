Carlo Gatti morto in casa a Colli Verdi | la nipote tace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Pavia – Liliana Barone, quarantacinquenne accusata di omicidio volontario in relazione alla morte dello zio, ottantanove anni, trovato senza vita a febbraio nella loro abitazione di frazione Canavera, comune disi è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande della pm Valentina Terrile. La Procura di Pavia aveva infatti disposto di sentire l’indagata, ma Barone, assistita dall’avvocata Laura Sforzini, ha scelto di non parlare. L’indagata si trova in carcere da febbraio, il 4 settembre si discuterà il ricorso in Riesame presentato dalla difesa dopo che a luglio il tribunale di Pavia aveva rigettato la richiesta di scarcerazione o di adozione di una misura alternativa.