Barcellona a rischio la stagione | il Fair play finanziario blocca gli acquisti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 24 agosto 2024) Nonostante anche in Spagna lasia cominciata già da una giornata, il club Blaugrana ha diverse difficoltà e qualche giocatore che non è stato ancora tesserato per problemi economici Clamoroso nella Liga spagnola, il club catalano sta arrancando ancora una volta di fronte ai rigidi paletti imposti dal nuovo regolamento del calcio spagnolo per quanto riguarda il. Unapartita ad handicap sul fronte campagnae dei sei colpi dello scorso anno uno soltanto è rimasto in rosa, ma soprattutto non c’è ancora lo spazio salariale sufficiente per gli ingressi di nuovi rinforzi, tra cui l’acquisto boom dell’estate, il centrocampista della nazionale neo campione d’Europa, Dani Olmo. Guai in vista per il– Notizie.