Amy Jackson marry the details of the wedding on the Amalfi Coast

(Di sabato 24 agosto 2024) Matrimonio italiano di Ed Westwick e Amy: conto alla rovescia per il “Sì” sulla Costieratana Il conto alla rovescia è iniziato per il matrimonio italiano di Ed Westwick e della sua ragazza, Amy. La star di Gossip Girl, nota per il suo iconico ruolo di Chuck Bass, è pronta a dire “Sì” al suo collega attore questo fine settimana sulla pittoresca Costieratana. La coppia stessa ha confermato la notizia Con una serie di foto su Instagram, che immortalano il loro viaggio su un aereo privato per la Campania, seguito dal loro arrivo nella splendida destinazione dove hanno già ospitato una festa pre-matrimonio. “Andiamo a sposarci, tesoro!” Westwick ha intitolato uno dei post, aggiungendo con umorismo, “Dovrai cambiare il tuo nome su Instagram.