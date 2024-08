Agosto amaro all’Enpa Pitbull pitoni e capre Record di abbandoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Gattini strappati alla mamma ancora con il cordone ombelicale attaccato e “gettati“ come rifiuti davanti al cancello del canile; undi 3 anni abbandonato e legato alla panchina di un giardinetto pubblico; una gatta chiusa in un trasportino e abbandonata in un parchetto; poi il caso eclatante del pitone reale che strisciava sotto i portici di una palazzina. È impennata didi animali a Monza e Brianza. Quelle disono state settimane di intenso lavoro per i volontari dell’Enpa di Monza più volte intervenuti per recuperare cani, gatti e altri animali che erano stati abbandonati dai loro proprietari. È grande la rabbia e l’amarezza di Giorgio Riva, presidente dell’Enpa di Monza, che da anni ricorda che ""abbandonare è reato, e soprattutto non bisogna acquistare animali domestici con leggerezza.