Abbattuti i primi quaranta alberi La protesta degli ambientalisti

(Di sabato 24 agosto 2024) Cadono iinseriti nel programma di abbattimenti del Comune. Intanto i Verdi chiedono di vedere i documenti "per verificare se ci sono le condizioni per mantenere parte delle alberature il cui destino appare segnato", premette Cesarino Romani. Ad alzare la voce sono anche i consiglieri comunali di opposizione Gianluca Vannucci e Valentina Villa: "Abbiamo protocollato una richiesta di accesso agli atti per chiedere tutta la documentazione inerente". Negli ultimi giorni è partito nelle vie Sondalo e Sondrio il pianoabbattimenti che prevede di eliminare 364 piante di cui 179 lungo le strade cittadine mentre le rimanenti si trovano nei parchi pubblici. Gli abbattimenti sono stati decisi dopo un monitoraggio che ha visto fare verifiche e test su 10.500in città . Quelli non sicuri, dunque potenzialmente un rischio per i cittadini, saranno rimossi.