Uomini e Donne copiato dalla Rai | la reazione di Maria De Filippi e come sarà

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta il mese scorso, i vertici dell’azienda hanno presentato un nuovo format che partirà questo autunno sulla tv di Stato intitolato Le Stagioni dell’amore. Il programma è stato affidato alla guida esperta di Mara Venier. Esso si preannuncia essere molto simile adal punto di vista del format e dei contenuti. Il settimanale Nuovo Tv ha raccolto quella che pare sia stata ladiDea questa scelta della rete competitor. Ecco cosa ha detto. LadiDealla versione Rai diPer la prossima stagione televisiva, la Rai ha deciso di ispirarsi ad uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico del pomeriggio di Canale 5, ovvero,. Si è deciso di mettere in piedi un format fortemente ispirato al Trono Over.