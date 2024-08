Trump | No a obbligo vaccinale Riassumeremo pagando arretrati 8 000 militari licenziati per il Green Pass

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Proprio mentre si parla con insistenza del probabile ritiro di Robert Kennedy jr, che lascerebbe la corsa alla Casa Bianca per schierarsi al fianco di, il Candidato Repubblicano ha alzato il tiro contro l’e contro i licenziamenti provocati dall’assenza dinelle Forze Armate. E lo ha fatto in modo molto diretto in un comizio elettorale tenuto ieri sul palco di Asheboro, in Carolina del Nord. The Donald ha affermato che, nel caso dovesse vincere le elezioni del 5 Novembre, il suo governo “riassumerà gli 8.000a causa del”. Non solo: “I”, ha detto, “saranno riassunti con scuse e stipendi. Non volevamo un, l’non puoi imporlo”.