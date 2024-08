Troppi prodotti iniziati? La soluzione è il project pan make-up

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) A chi non è capitato di guardare la propria-up collection, la propria trousse, o il proprio mobiletto del bagno e pensare: ma quanta roba ho? Quel siero imperdibile visto su Tik Tok che alla fine non era niente di che, quel fondotinta regalato da un’amica di un tono più scuro, o quell’ultima palette assolutamente da prendere che in realtà è molto simile a tutte le altre. In un’era in cui l’iper consumismo dilaga spaventosamente, si fa uno spazio anche abbastanza importante ilpan. Si tratta di una pratica molto in voga già da un po’, che consiste nello smaltire tutti queia metà o sulla via della fine, prima di fare spazio a qualcosa di nuovo. Insieme alla tecnica del low buy, o no buy, è perfetto per prendere atto di ciò che è in nostro possesso ed evitare che il PAO (Period After Opening) scada.