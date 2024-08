Transformers | Daniel Warren Johnson annuncia quando lascerà Transformers

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024), uno degli autori di successo dell’Energon Universe di Skybound, ha rivelato in un post su Reddit che scriverà un totale di 24 numeri della serieprima di lasciare il progetto. Nonostante alcuni fan avessero sperato che la serie potesse continuare per 50 o addirittura 100 numeri,ha spiegato che la sua scelta di lasciare la serie era principalmente per motivi di salute mentale e familiari. Su Reddit,ha ricevuto molti complimenti dai fan per il suo lavoro sulla seriee ha espresso il suo entusiasmo per la risposta positiva della comunità. Tuttavia, ha rivelato che alcuni fan si sono arrabbiati per la morte di alcuni personaggi nella storia, in particolare quella di Bumblebee.