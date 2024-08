Star Wars The Acolyte | non abbiamo superato il primo episodio e a quanto pare non siamo i soli

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 11 giu –Theè stato presentato come il contenuto del celebre marchio “più gay della storia”. O “la storia più gay di sempre”. Insomma, francamente non ricordo i virgolettati precisi ma cambia veramente poco. Il nuovodella saga, in forma di nuova serie tv, sarebbe stato a contenuti fortemente Lgbt. Questo nonostante gli azionisti della Disney inizino a rumoreggiare “malamente” sui flop commerciali dei loro contenuti arcobalenati. Che corrispondono al nostro approccio brevissimo. E alla fuga altrettanto rapida.The: nonil, e il pubblico la pensa come noi È bastato sentir parlare di “due mamme”, riferite alla protagonista della serie, Osha, accusata di omicidio, su cui ruota l’intera storia.ti riferimenti gender, fluidi e inclusivi. Effettivamente mantenendo le promesse.