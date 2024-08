Site Dance | a fine agosto la rassegna di danza itinerante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 232024 - Riprendono mercoledì 28alle ore 21 gli appuntamenti delladi, inaugurata lo scorso 26 giugno. In scena la performance “Suddenly Here / dire, fare, baciare, lettera, testamento”,specific per il cortile delle colonne di Palazzo Medici Riccardi, scandito da colonne imponenti in puro stile rinascimentale. La direzione artistica è affidata a Marika Errigo e Simona Bucci, che immagina “un lavoro in cui disegna una relazione tra lacontemporanea e il fortissimo fascino di uno dei monumenti più belli del Rinascimento, dove le campate ospitano, di volta in volta, accadimentiti da Anna Balducci, Luca Campanella, Françoise Parlanti, come stazioni di un percorso.