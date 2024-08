Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle il ritorno di Andrea Medici | Dobbiamo correre il doppio degli avversari

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il difensore jesino, classe 1992, torna adopo le stagioni al Marina: “Il mister e il ds mi hanno fatto capire che c’è un ambiente professionale e ambizioso. La nostra è una squadra umile, diamo il 100% in campo”, 23 agosto 2024 – Un altro eroe di Fabriano torna a vestire la maglia della. Si tratta del difensore jesino, classe 1992, tornato rossoblù dopo sei stagioni al Marina, che ha giocato nella città di Maria Montessori tra il 2014 e il 2018 in Eccellenza. “Sono contento di essere di nuovo in rossoblù – spiega -: il mister e il ds mi hanno fatto capire che c’è un ambiente professionale e ambizioso. In campo non mollerò e darò sempre il massimo: in questo precampionato ci siamo resi conto che per fare beneildelle altre squadre.avere la fame di inseguire ogni pallone”.