Prato la mappa dei cantieri Via Firenze off limits via Strozzi | non è finita

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Il progetto di riqualificazione di viainizierà lunedì 26 agosto. Nonostante le proteste dell’Osservatorio Ambientale, con l’esposto in procura presentato dall’associazione Atto Primo, l’amministrazione comunale tira dritto per dare concretezza a un progetto al centro di un percorso partecipativo e di cui si parla ormai da quasi quattro anni. I lavori, inevitabilmente però, porteranno con sé una serie di disagi per il traffico cittadino. Da lunedì prossimo a sabato 31 agosto, dalle 8 alle 18, viasarà vietata al transito di automobili e pedoni (fatta eccezione per i residenti) all’altezza dell’ex cementizia. Nello specifico il tratto interessato dalla chiusura totale alla circolazione è quello compreso tra via Poggio Castiglioni e via Paolo Bettarini. E’ previsto anche il divieto di sosta.