Perugia esordio con 650 tifosi al seguito Formisano prepara il Grifo da debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prima trasferta, primo sold out stagionale. Quasi settecentobiancorossi domani pomeriggio saranno a Piancastagnaio per la prima sfida di campionato delcontro la Pianese, formazione neo promossa nel campionato di C. Esodo massiccio, esodo vero: le notizie del passaggio di proprietà , le due vittorie convincenti della squadra di Alessandroin Coppa Italia, la vicinanza con Piancastagnaio, hanno fatto sì che i biglietti (645) finissero con un giorno di anticipo rispetto al termine ultimo. Nel giorno della caccia al biglietto per ilin campionato, al botteghino di Pian di Massiano hanno tagliato il traguardo dei mille abbonamenti (1001 alla chiusura della biglietteria).