Oroscopo Branko venerdì 23 agosto 2024 | Scorpione Ritrova Leggerezza e Entusiasmo 

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’diper oggi,23Ariete La Luna illuminerà il tuo cuore, rendendo la giornata emozionante per chi è in coppia e per i cuori solitari che potrebbero fare nuovi incontri.Il lavoro ti chiama anche in, ma le stelle ti aiuteranno a risolvere i problemi di lavoro e soldi che ti affliggono da mesi. Toro Il lavoro ti chiama anche in, ma le stelle ti aiuteranno a risolvere i problemi di lavoro e soldi che ti affliggono da mesi. Gemelli Un amico ti tenderà una mano. Non devi affrontare tutto da solo; accetta l’aiuto di chi ti vuole bene. Cancro La Luna contraria suggerisce cautela sia nel lavoro che in amore. Evita discussioni inutili, meglio rimandarle. Leone Una giornata piena di sorprese e soddisfazioni ti attende. Potresti ricevere una buona notizia o l’occasione di un viaggio.