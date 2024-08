Nomine Ue l’Italia tra i 5 Paesi a non aver ancora ufficializzato i propri candidati per la Commissione Ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) La delega che sarà affidata al prossimo commissario italiano in Ue fornirà un’idea più chiara su quale sarà il ruolo delnella prossima legislatura europea. Il governo di Giorgia Meloni teme la marginalizzazione, dopo l’affronto a Ursula von der Leyen concretizzatosi con il voto contrario in Parlamento sulla sua conferma a Palazzo Berlaymont. E non è forse un caso che, mentre si avvicina la deadline del 30 agosto per la presentazione deisia rimasta tra i cinquesu 27, insieme a Portogallo, Danimarca, Belgio e Bulgaria, a noni nomi. Questa indecisione lascia pensare che un’intesa con la politica tedesca non sia stata trovata.