Ngonge non solo Roma e Bologna | un altro club si iscrive alla corsa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Cyrilpotrebbe lasciare il Napoli in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato:e unsono sulle tracce dell’ex Hellas Verona. Potrebbero essere giorni importanti per il futuro di Cyril, arrivato al Napoli come l’acquisto di punta della ssessione invernale del mercato azzurro – all’epoca l’allenatore era Walter Mazzarri – dall’Hellas Verona. Tuttavia, la situazione potrebbe capovolgersi dopo appena sette mesi, con ilpartenopeo che non chiude la porta, a quanto pare, a un possibile addio dell’attaccante. Diversi sono iinteressati al giocatore azzurro, tra cui lae il. In particolare, per quanto riguarda ilgiallorosso, si vocifera di un possibile scambio con Edoardo Bove (nelle ultime ore, è stato svelato l’ok da parte del giocatore giallorossa all’ipotesi partenopea).