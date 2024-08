Michael Keaton | Gli universi Marvel e DC non esisterebbero senza Tim Burton

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'attore ha interpretato Batman nel film di supereroi del 1989 del leggendario regista Tim. Sebbenesia stato inizialmente criticato per il suo ruolo di Batman nel film del 1989, ora crede che la visione del regista Timabbia "cambiato tutto" nello spazio cinematografico dei fumetti. In una recente intervista con GQ, l'attore di Beetlejuice ha ripensato al suo controverso ruolo in Batman della Warner Bros, che all'epoca fu contestato da 50.000 fan del fumetto. Batman,ricorda l'allenamento errato: "Con meno muscoli avrei avuto più spazio per respirare" Le parole dell'attore "Tim merita un enorme credito. Ha cambiato tutto", ha dettoa proposito della decisione didi affidargli