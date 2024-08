Mercato Napoli accelerata per due importanti cessioni | restano in Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si avvicinano dueper il: due calciatori sono pronti a lasciare il club azzurro e a restare inA. Ilsembra davvero scatenato in queste ultime ore di. Il club azzurro ha infatti chiuso definitivamente l’acquisto di Romelu Lukaku, obiettivo che gli azzurri si erano prefissati sin dall’inizio del calcio. Il belga era infatti il bomber designato dal nuovo allenatore Antonio Conte per sostituire Victor Osimhen, la cui cessione non è però ancora avvenuta. Il club è rimasto fermo, comunque, nel chiudere per il bomber ex Inter e Roma a prescindere dall’addio del nigeriano, ritenuto un calciatore fuori dal progetto. Non solo, visto che sembra ad un passo anche l’acquisto di Billy Gilmour. Ilaveva infatti trovato l’accordo per l’arrivo del centrocampista scozzese ed aspettava solo che il Brighton acquistasse il suo sostituto.