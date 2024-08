La Fondazione An smentisce punto per punto il Domani | articolo improprio Arianna Meloni citata a sproposito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) “In riferimento all’delsullaAN ‘cassaforte di Fdi’, voglio precisare che laAlleanza Nazionale è di gran lunga preesistente al partito Fratelli d’Italia, ed annovera nel proprio consiglio di amministrazione esponenti di diverse anime del centrodestra italiano, come facilmente verificabile. Come tutti gli enti che vedono nel loro consiglio di amministrazione soggetti impegnati in politica, quella di Alleanza Nazionale è monitorata dalla commissione dei partiti e dalla Prefettura, nonché da un collegio di revisori dei Conti. Nessun rapporto economico intercorre con il partito di cui è presidente Giorgia, salvo l’affitto di alcune sedi sul territorio italiano a valore di mercato”. Lo dichiara il presidente delladi Alleanza nazionale, Giuseppe Valentino a proposito di undel quotidiano su Acca Larentia.