La baby sitter killer confessa il terribile crimine dopo 40 anni | Sì è vero Le mie botte al neonato lo hanno reso disabile a vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una storiae una confessione agghiacciante,ben 40. Come riportato dalla ABC, Terry McKirchy, un’exdi 62, si è dichiarata colpevole di omicidio colposo per la morte nel 2019 di un uomo che era stata accusata di averinvalido quando era un. La donna è stata condannata a tredi prigione, ammettendo infine di averlo colpito numerose volte con le. La colpevole ha accettato un patteggiamento per la morte di Benjamin Dowling, scomparso a 35unadi gravi disabilità causate da un’emorragia cerebrale subita nel 1984 quando aveva 5 mesi mentre si trovava nella casa di McKirchy nella periferia di Fort Lauderdale. Gli inquirentisempre sospettato di Terry McKirchy. L’ipotesi era che la donna avesse causato al piccolino una ferita importante, scuotendolo.