Il matrimonio da Mc Donald’s e la retorica del povero in un luogo che affama i lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago – Siamo arrivati anche alda Mc. Non è il primo caso e non sarà certo l’ultimo, ma questo è il caso “fortunato” perché è diventato un tormentone social. Siamo ad Avellino, loro si chiamano Michele e Ilary, molto patronimico lui, nome molto poco topico lei, e sono i due giovani che hanno deciso di festeggiare il banchetto nuziale al Mcdel capoirpino. Al grido di “siamo poveri” hanno conquistato il loro quarto d’ora di celebrità social e nulla più. Ilal Mce l’ingenuità del “siamo poveri” Scelta liberissima, legittima e su cui nessuno può obiettare nulla, ci mancherebbe, ma la povertà oggetto della scelta – che scelta non è – è riferita (ahinoi solo) alla situazione economica che auguriamo loro essere temporanea.