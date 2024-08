Golf | Women’s British Open Nelly Korda spicca il volo su Vu e Hull

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si è chiuso quest’oggi il secondo giro al2024 sponsorizzato dall’AIG. Nella leggenda dell’Old Course di St. Andrews, il tempio delmondiale, è cambiato praticamente tutto rispetto al primo giro, perchési pone di forza in vetta alla classifica. Merito del suo giro in -4 che le consente di salire a -8 e di sfruttare i tanti saliscendi (più scendi che sali) delle altre. A seguire la numero 1 del mondo ci sono la detentrice del titolo, nonché connazionale, Lilia Vu e la leader di ieri, l’inglese Charley, entrambe a -5. Se Vu, però, ci arriva con un comunque valido -2,non riesce ad andare al di là del pari con il par in questa giornata. Sorte condivisa, peraltro, con la cinese Ruoning Yin, che è ora quarta a -4. Il colpo più sensazionale, però, lo piazza Louise Rydqvist.