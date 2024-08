Fedez e Chiara Ferragni era già crisi la scorsa estate?

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 23 agosto 2024)hanno annunciato la loro separazione lo scorso febbraio, circa due mesi dopo lo scoppio dello scandalo che ha coinvolto l’imprenditrice digitale e l’azienda Balocco. Il rapper, intervistato a Belve il 9 aprile, aveva rivelato che il ‘caso Pandoro‘ avesse avuto delle ripercussioni anche nella loro vita di coppia, portandoli alla decisione di lasciarsi. “Io ho avuto un cancro e mia moglie è indagata per truffa, sono due momenti difficili completamente diversi. Se ha influito il caso Balocco nella? Sì, sì, sì. Io scopro di questa cosa qui quando esce questa cosa qui. E’ ovvio che inizialmente anche io non l’ho presa benissimo“, le parole dia Francesca Fagnani. Ad alimentare ulteriormente i problemi di coppia, sarebbe stato anche lo stile di vita dell’influencer, come confessato dallo stesso