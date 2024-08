Esposto in Procura Dopo nove mesi ancora nel fango Rabbia dei residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Montale (Pistoia), 23 agosto 2024 – Quattordicidi una zona alluvionata di Stazione hanno presentato unalla magistratura per la gestione della situazionel’alluvione dello scorsombre. L’, presentato al Comando della stazione dei Carabinieri di Montale il 29 luglio scorso, è rivolto contro quattro enti: Alia, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Comune di Montale e Regione Toscana ritenuti responsabili di immobilismo nel risolvere i problemi derivati dall’alluvione del 2 e del 4mbre malgrado “i continui solleciti” avanzati daie dai proprietari delle aree. “– affermano i 14 firmatari – sia ilsia gli ingombranti sonoin gran parte presenti nell’area e nulla è stato fatto o si sta facendo per toglierli. Intorno alle nostre proprietà è come se il tempo si fosse fermato e rimasto al 2mbre 2023.