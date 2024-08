EICMA 2024 è già un successo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) –compie 110 anni e si appresta a celebrare in grande stile una nuova edizione, la numero 81, dal 5 al 10 novembre prossimi, presso la Fiera Milano-Rho. Per l'occasione della prossima Esposizione internazionale delle due ruote il claim pubblicitario scelto sarà, “. Lasciamo il segno da 110 anni” che si sviluppa L'articoloè già unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?