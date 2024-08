Del Medico è campione Titolo mondiale in Cina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Trionfo azzurro e toscano nei campionati del mondo su pista in. Fabio Del, toscano di Pietrasanta che indossa la maglia del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, la società di Avane presieduta da Alberto Mazzoni, ha vinto la medaglia d’oro su pista nella specialità del keirin superando nello sprint finale e decisivo il giapponese Kanata Takahashi, e il kazako Daniyar Shayakhmetov. Arriva dunque dallae dalla pista del velodromo di Luoyang dove sino a domenica 25 agosto sono in programma i Campionati del Mondo juniores, un’altra splendida notizia per il ciclismo azzurro e per la Toscana.