Conte | Abbiamo dimostrato di non essere pronti a ricevere un cazzotto Dobbiamo lavorare su questo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024): «di nonunsuin conferenza stampa prima della partita Napoli-Bologna, valida per la seconda giornata di Serie A, ha parlato di quanto successo a Verona. All’esordio in campionato subito una brutta sconfitta. Un pugno dritto allo stomaco che ha mandato ko una squadra incapace di reagire. È proprioil problema individuato dall’allenatore del Napoli.: «È stato un bene aver ricevuto unforte subito» Problema mentale della squadra o fisico? Cosa è successo a Verona? «di nonun. Durante un match, i cazzotti si prendono però si cerca di stare in piedi. Quando si cade, ci si rialza e si prova a dare cazzotti. Invece al primo ricevuto, siamo andati giù.provato a rialzarci e nepreso altri due.