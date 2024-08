Cancro ai polmoni via al test del primo vaccino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una nuova fonte di speranza per chi combatte contro unai. Nel Regno Unito, martedì scorso, a un paziente è stato somministrata la prima dose del nuovo farmaco concepito per mettere al tappeto la forma più comune di questa patologia - purtroppo ancora mortale - e impedirne una recidiva. Sinora, ilal mondo contro ilai, è nella sua prima fase di sperimentazione clinica. Il farmaco potenzialmente salvavita grazie alla tecnica dell'Rna messaggero – la stessa usata per quello del Covid-19 - è stato prodotto dall'azienda BioNTech ed è per adesso chiamato con la sigla BNT116. Prossimamente verrà somministrato anche ad altri pazienti per sconfiggere quella che, a oggi, è ancora la principale causa di morte pera livello globale, con una stima di 1.8 milioni di decessi ogni anno e un tasso di sopravvivenza che resta tra i più bassi.