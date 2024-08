Brescia vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano Serie B 2024/2025. I lombardi puntano alla seconda vittoria consecutiva contro i veneti chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta all’esordio.vssi giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi hanno iniziato la stagione in modo eccellente. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, è arrivato il successo casalingo contro il Palermo all’esordio. La squadra di Maran si candida ufficialmente come una delle favorite alla promozione. I veneti hanno invece approcciato male l’inizio di stagione con la doppia sconfitta in Coppa Italia e nella prima di campionato contro la Salernitana. Soprattutto quest’ultima fa male perchè avvenuta dopo essersi fatti rimontare il vantaggio iniziale.