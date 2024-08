Addio Anna Maria eri un simbolo per tutti noi Prima il rumor poi la triste conferma delle figlie | È morta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) La città di Pesaro è stata scossa dallanotizia della morte diLugli, avvenuta il 21 agosto 2024. La scomparsa di questa figura di spicco ha lasciato un profondo senso di vuoto nella comunità, che la ricordava per il suo impegno nel mondo della moda e per il suo spirito vivace.Lugli era conosciuta non solo per il suo talento nel settore della moda, ma anche per la sua personalità carismatica e il suo amore per la sua città. Nata e cresciuta a Pesaro, ha dedicato gran parte della sua vita a promuovere il talento locale e a sostenere giovani stilisti. La sua carriera è stata caratterizzata da una continua ricerca di innovazione e creatività, che l’ha portata a vestire anche celebrità del calibro di Pier Angeli, un’attrice di fama internazionale. Aveva 87 anniLugli.