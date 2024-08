Viva Vivaldi concerto immersivo all’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il 28 agosto per la prima volta uncon proiezioni tridimensionali per celebrare le quattro stagioni dildi– In occasione dei 300 anni dalla pubblicazione de “Le quattro stagioni” di Antonioldi, il 28 agostodisi terrà per la prima volta in assoluto il rivoluzionario spettacolo “ldi. The Four Seasons Immersive Concert”. Ideato da Marco Balich (Balich Wonder Studio) e coprodotto da Fondazione Arena di, la grande musica classica sarà accompagnata da uno show visionario e multisensoriale che segna un approccio completamente nuovo alla tradizione. Un flusso straordinario di immagini tridimensionali di altissima tecnologia che celebrerà la meraviglia della natura attraverso la partitura de “Le quattro stagioni”.