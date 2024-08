Soccorso Alpino sempre all’erta Salvate 285 persone in otto mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) È tempo di bilanci per la XIX Delegazione Lariana delche dall’inizio dell’anno a Ferragosto ha effettuato 246 interventi recuperando 285che erano in difficoltà. Un numero in linea con i dati del 2023 quando lesoccorse furono 277 a fronte di 258 interventi. Rispetto all’anno scorso sono aumentati i decessi: 14 contro 19. Nel solo periodo estivo (1 giugno - 15 agosto 2024) gli interventi sono stati 108, con 125soccorse. Nel 2023 (stesso periodo) erano stati 131, con 137soccorse. La causa principale resta la caduta (87soccorse), seguita da malore (38 casi) e da scivolata (28). Restano alti i valori riferiti a perdita di orientamento (25), incapacità (17), sfinimento (10), che potrebbero essere ridotti grazie a una maggiore attenzione nei confronti della prevenzione del rischio.