Si alza il sipario del Benelli I tifosi riabbracciano la Vis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Parte ufficialmente oggi la stagione della Vis. Le luci si accenderanno alle 21 al "" per dare il via alla presentazione che il direttore marketing Guerrino Amadori ha organizzato in grande stile richiamando iassieme alla società, per creare l’entusiasmo necessario a cominciare bene l’avventura a Sassari lunedì prossimo. E a giudicare dai numeri la risposta sta già arrivando perché sono quasi quattrocento gli abbonamenti sottoscritti dai, non pochi considerando che i gruppi ultras non hanno ancora sottoscritto la tessera e lo faranno probabilmente per ultimi, facendo correre il tempo necessario dopo la promozione a prezzi scontati (100 euro) riservata ai primi duecento vecchi abbonati che hanno letteralmente bruciato l’offerta acquistando gli abbonamenti nelle prime ore. Gli stessi abbonamenti sono in vendita anche oggi.