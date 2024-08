Randy Orton | Credo di essere pericoloso più di chiunque altro nel roster in questo momento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 agosto 2024) La WWE si sta dirigendo in Germania per il suo Premium Live Event “Bash in Berlin”., che affronterà Gunther per il World Heavyweight Championship, ha risposto ad una domanda interessante, affermando che “The Legend Killer” non sta andando da nessuna parte. All’inizio dimese,è tornato a Monday Night RAW e ha avuto un’opportunità per il titolo contro Gunther in Germania. L’opportunità per il titolo era ben meritata, poiché The Viper ha perso in modo al quanto controverso il match contro The Ring General quando i due si sono scontrati in Arabia Saudita. In un’intervista esclusiva con MARCA, è stato chiesto alla star di terza generazione se il soprannome di “The Legend Killer” fosse stato ritirato ora che lui stesso è diventato una leggenda e se il veterano si sente preso di mira dalla nuova generazione.