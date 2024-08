RAI SPORT | Napoli-Lukaku prima offerta rifiutata dal Chelsea Fatta per Gilmour La Roma su Ngonge

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ciro Venerato rivela gli ultimi aggiornamenti sul summitpere gli altri movimenti di calciomercato del club azzurro. Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulle trattative deldurante il Tgsu Raidue. “Pochi minuti fa è iniziato il vertice“, ha esordito Venerato. “Presenti il direttoreivo delGiovanni Manna, il procuratore dil’italiano Pastorello. Illunedì ha inviato l’via mail al, offrendo ufficialmente 25 milioni più 5 di bonus. Pagabili in tre esercizi. Ilha detto di no, ilha chiesto di rivedersi. In questo momento è iniziato il vertice e ne capiremo di più, soprattutto se ilrilancerà a 30 più bonus, vedremo”.